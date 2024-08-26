Англія

Бразилець зосереджений на виступах в мерсисайдській команді.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон висловився про ймовірний відхід в одну з команд Саудівської ліги.

"У мене є контракт із клубом, і я хочу його виконати. Готовий укласти і нову угоду. Я дійсно щасливий тут. Моя родина щаслива. Я ніколи не доходив до того, щоб обговорювати зарплату із саудівцями. Це був просто інтерес із боку їхніх клубів. Але суми, які там одержують інші гравці, трохи привертають увагу. Це нормально.

Я ніколи не думав про відхід. Я завжди хотів лишитися. Тому я не піду зараз і ніколи про це не думав. Решта – вибір клубу", – сказав Аліссон.

Нагадаємо, Мамардашвілі за крок до трансферу в Ліверпуль.