Бразилець зосереджений на виступах в мерсисайдській команді.
АЛІССОН, GETTY IMAGES
26 серпня 2024, 10:39
Голкіпер Ліверпуля Аліссон висловився про ймовірний відхід в одну з команд Саудівської ліги.
"У мене є контракт із клубом, і я хочу його виконати. Готовий укласти і нову угоду. Я дійсно щасливий тут. Моя родина щаслива. Я ніколи не доходив до того, щоб обговорювати зарплату із саудівцями. Це був просто інтерес із боку їхніх клубів. Але суми, які там одержують інші гравці, трохи привертають увагу. Це нормально.
Я ніколи не думав про відхід. Я завжди хотів лишитися. Тому я не піду зараз і ніколи про це не думав. Решта – вибір клубу", – сказав Аліссон.
Нагадаємо, Мамардашвілі за крок до трансферу в Ліверпуль.