Іспанія

Француз дебютував на домашньому стадіоні Реала.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Вальядолідом (3:0) в матчі 2-го туру Ла Ліги.

"Я дуже радий своєму дебюту на "Бернабеу". Ми виграли, взяли 3 очки, це був чудовий вечір.

Підтримка вболівальників була чудовою. Дякую всім. Це був чудовий момент, ми хотіли виграти перший домашній матч, що і зробили. Я дуже радий. Ми збираємося досягти більшого.

Як я почувався? Добре. Звісно, ​​зіграти за Реал на цьому стадіоні було здійсненням мрії. Тепер ми прагнемо більшого. У нас нова гра у четвер, і ми знову сподіваємось виграти", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, ПСЖ може отримати трансферний бан через борг Мбаппе.