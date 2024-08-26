33-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому іспанському клубі.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
26 серпня 2024, 22:21
Маркос Алонсо знайшов новий клуб.
33-річний захисник домовився про співпрацю з Сельтою, повідомляє AS. Клуб не оголосить про підписання футболіста, поки не піде Унаї Нуньєс — він близький до повернення в Атлетік на правах оренди.
Алонсо є вільним агентом після відходу з Барселони. Раніше повідомлялося, що інтерес до нього проявляє Манчестер Юнайтед.
У минулому сезоні Ла Ліги Маркос провів 5 матчів, не відзначившись результативними діями.