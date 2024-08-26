Іспанія

33-річний футболіст продовжить кар'єру в іншому іспанському клубі.

Маркос Алонсо знайшов новий клуб.

33-річний захисник домовився про співпрацю з Сельтою, повідомляє AS. Клуб не оголосить про підписання футболіста, поки не піде Унаї Нуньєс — він близький до повернення в Атлетік на правах оренди.

Алонсо є вільним агентом після відходу з Барселони. Раніше повідомлялося, що інтерес до нього проявляє Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Ла Ліги Маркос провів 5 матчів, не відзначившись результативними діями.