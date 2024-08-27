Іспанія

Чилієць готується до нового етапу свого життя.

Голкіпер Клаудіо Браво на своїй сторінці в Twitter/X оголосив про завершення кар'єри у віці 41 року.

Останнім клубом чилійця став Бетіс, за який він провів 74 матчі у всіх турнірах. До цього він представляв Манчестер Сіті, взявши участь у 61 поєдинку "містян".

До періоду в АПЛ Браво виступав за Барселону (75М) та Реал Сосьєдад (237М). Першим його клубом був чилійський Коло-Коло (16М).

За збірну Чилі Клаудіо провів 150 матчів, двічі вигравши зі своєю національною командою Копа Америка.

"Настав час завершити дуже важливий цикл у моєму житті та почати новий етап, який, безумовно, буде таким же успішним", — зазначив ексгравець у коментарі порталу Relevo.

На клубному рівні голкіпер здобув 20 трофеїв, зокрема вигравши Лігу чемпіонів-2014/15 із Барселоною.