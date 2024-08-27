Іспанія

30-річний футболіст може залишитися в Ла Лізі.

Мемфіс Депай може продовжити кар'єру в Райо Вальєкано.

Президент клубу Мартін Преса зацікавлений у підписанні 30-річного форварда і шукає фінансові інструменти, які дадуть змогу оформити цей трансфер. Ймовірно, команду залишить Рауль де Томас — це звільнить у зарплатній відомості близько 5,5 мільйона євро. Депай хоче заробляти приблизно стільки ж, пише Relevo.

На користь Райо говорить той факт, що Мемфісу комфортно живеться в Мадриді. Зазначається, що клуб не відмовиться від ідеї про підписання нідерландця навіть у тому разі, якщо де Томас залишиться у складі.

У минулому сезоні Ла Ліги Депай провів 23 матчі і забив 5 голів.