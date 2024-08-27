Іспанія

Стали відомі склади команд на матч Ла Ліги.

В рамках поєдинку 3 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона відправилась у гості до Райо Вальєкано. Хансі Флік вирішив залишити в запасі Бальде. Також відзначимо появу у заявці Ольмо — дані почне гру на лавці запасних.

Райо Вальєкано: Карденас — Балліу, Лежен, Мумін, Де Томас — Лопес, Валентін — Де Фрутос, Паласон, Гарсія — Перес

Запасні: Мартін Баталья Барга, Раціу, Чаваррія, Чавварія, Паскуаль, Ернандес, Крешпу да Сілва, Сісс, Пелайо, Ето'о, Анхель Посо, Трехо, Нтека

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Берналь, Педрі — Ямал, Рафінья, Торрес — Левандовські

Запасні: Пенья, Астралага, Яакобішвілі, Алонсо, Бальде, Форт Гарсія, Куенка Сехудо, Лопес, Ольмо, Віктор

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.