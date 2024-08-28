Іспанія

Гравець і попередній сезон провів у відрядженні.

Марокканський нападник Валід Шеддіра долучився до складу італійського Наполі влітку 2023 року за 7 млн євро в якості трансферу з Барі.

Однак закріпитись у стартовому складі "Партенопеї" 26-річний виконавець шансу так і не отримав, тому весь минулий сезон для нього минув у оренді в складі Фрозіноне.

За цей час гравець провів 39 матчів, забив вісім голів та віддав один гольовий пас. Причому два м’ячі на його рахунку опинились саме за підсумком гри проти Наполі в другому колі (2:2).

Це вразило "південців", але лише для того, аби в новій кампанії Шеддіра отримав 15 хвилин під орудою Антоніо Конте в двох матчах, після чого знову відправився до оренди.

Цього разу — до іспанського Еспаньйола, на один сезон.