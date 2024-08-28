Іспанія

Відбулися чергові матчі чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, 28 серпня, пройшли два матчі у рамках третього туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі Атлетік на своєму полі мінімально переграв Валенсію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині до першого тайму, а його автором став Беньят Прадос Діас.

Після трьох турів Атлетік набрав чотири очки і посідає дев'яте місце в Ла Лізі, а у Валенсії — нуль балів та останній рядок.

Атлетік — Валенсія 1:0

Гол: Прадос Діас, 45+1

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Альварес, Вівіан, Бойро (Лекуе, 79) — Прадос Діас (Гомес, 70), Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Весга, 70), Джало (Вільямс, 59) — Гурусета (Мартон, 70).

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Таррега, Москера, Васкес Алькальде (Коррея, 89) — Лопес Ногероль (Герра, 82), Пепелу (Тейон, 82), Гільямон, Ріоха — Дуро (Гомес, 89), Мір (Алмейда, 59).

Попередження: Діас — Мір, Москера, Фулькьє.

У другій зустрічі Вальядолід не зміг обіграти Леганес. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Після трьох турів Леганес набрав п'ять очок і йде на четвертому місці в чемпіонаті, а Вальядолід має чотири бали та 10 рядок.

Вальядолід — Леганес 0:0

Вальядолід: Гейн — Перес (Андрес Месегер, 62), Санчес, Бойомо, Роса — Перес (Андрес Месегер, 62), Юріч, Амалла (Чукі, 90) — Ндіає (Санчес, 62), Сілла (Латаса, 62), Моро (Маркос, 81).

Леганес: Сориано — Росьє, Саєнс, Гонсалес, Каррера — Круз (Лопес, 65), Сіссе (Брашанац, 65), Чікко (Ель Хаддаді, 71), Нейу (Тапіа, 85), Франкеса (Арнаїс Родрігес, 46) — Де ла Фуэнте.

Попередження: Юріч — Франкеса, Нейу, Гонсалес, Саєнс, Родрігес.