Іспанія

Іспанці посилили лівий фланг захисту.

Лівий захисник французького ПСЖ Хуан Бернат перейшов до іспанського Вільярреал. Про це повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

Повідомляється, що 31-річного іспанця підписано на правах річної оренди. В новому клубі Бернат гратиме під 12 номером.

Зазначимо, що за рік у Хуана спливає термін трудової угоди з ПСЖ.

Хуан Бернат виступав за паризький кдуб з 2018 року і провів загалом 128 матчів, забив 8 голів та віддав 15 асистів. У сезоні-2023/24 він на правах оренди відіграв за Бенфіку сім матчів.