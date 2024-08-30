Аргентинець продовжить кар'єру в Іспанії.
Барренечеа, valenciafc
30 серпня 2024, 20:20
Опорний півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Енцо Барренечеа перейшов до іспанської Валенсії. Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".
Зазначається, що Валенсія орендувала 23-річного аргентинця у "вілланів" до кінця сезону-2024/25 без права викупу.
Барренечеа приєднався до Астон Вілли цього літа, перейшовши за вісім мільйонів євро з туринського Ювентуса.
Минулого сезону він відіграв на правах оренди у складі Фрозіноне 39 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.