Іспанія

Аргентинець продовжить кар'єру в Іспанії.

Опорний півзахисник бірмінгемської Астон Вілли Енцо Барренечеа перейшов до іспанської Валенсії. Про це повідомляє офіційний сайт "кажанів".

Зазначається, що Валенсія орендувала 23-річного аргентинця у "вілланів" до кінця сезону-2024/25 без права викупу.

Барренечеа приєднався до Астон Вілли цього літа, перейшовши за вісім мільйонів євро з туринського Ювентуса.

Минулого сезону він відіграв на правах оренди у складі Фрозіноне 39 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.