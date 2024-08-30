Іспанія

На одного українця в Іспанії стало більше.

Вихованець київського Динамо Богдан Ісаченко підписав трудову угоду з представником іспанської Сегунди Гранадою. Про це повідомляє офіційний сайт "грани".

Зазначається, що контракт з 20-річним голкіпером підписано до 30 червня 2026 року. Перший час Ісаченко виступатиме у другій команді Гранади.

Раніше Богдан Ісаченко виступав за юніорську команду київського Динамо (U-17), португальську Брагу (U-23) та Торренсе.

Нещодавно повідомлялося, що Гранада підписала Цитаїшвілі.