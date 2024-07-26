Іспанія

Іспанський клуб орендував гравця Динамо.

Гранада на своєму офіційному сайті оголосила про підписання вінгера Динамо Георгія Цітаiшвілі.

Грузинський легіонер перейшов до іспанського клубу на правах оренди. Фінансові умови та термін оренди не розголошується.

Зазначимо, що поточний контракт Цитаішвілі з Динамо Київ спливає влітку 2025 року.

У минулому сезоні він провів на клубному рівні 19 матчів, в яких забив один гол та віддав шість результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.