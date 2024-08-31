Іспанія

Форвард перейшов на правах оренди.

Івуарійський нападник Себастьян Алле не найкращим чином провів останній сезон у складі дортмундської Боруссії, посеред якого відбув у командирування до національної збірної задля участі на Кубку африканських націй.

У підсумку, єдиним бажанням 30-річного виконавця цього літа стало залишити склад "джмелів".

Був варіант із Туреччиною, однак наприкінці трансферного вікна виникла більш продуктивна опція — завершити цей сезон у складі іспанського Леганеса на правах оренди.

А там, після повернення наступного літа до Боруссії, залишатиметься один рік до завершення контракту.

Алле в минулому сезоні відіграв 19 матчів, забив три голи та віддав один гольовий пас.