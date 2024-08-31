Гравець випав із основи в минулому сезоні.
Наєф Агерд, x.com/RealSociedad
31 серпня 2024, 10:21
Марокканський центральний захисник Наєф Агерд перебався до лондонського Вест Гема із французького Лілля влітку 2022 року за 35 млн євро.
Проте навряд чи можна стверджувати, що кар’єра в складі "молотобійців" для 28-річного виконавця розвивається найкращим чином.
У минулому сезоні гравець провів усього 28 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас, а вже цього літа вирішив зробити наступний крок у своїй кар’єрі.
Цей сезон Агерд проведе в оренді в складі іспанського Реала Сосьєдад, у якого потім не буде пріоритетного права на повноцінний трансфер футболіста.
Нагадаємо, що напередодні жеребкування основного раунду Ліги Європи УЄФА визначило баскський колектив одним із суперників київського Динамо.