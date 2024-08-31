Іспанія

Гравець випав із основи в минулому сезоні.

Марокканський центральний захисник Наєф Агерд перебався до лондонського Вест Гема із французького Лілля влітку 2022 року за 35 млн євро.

Проте навряд чи можна стверджувати, що кар’єра в складі "молотобійців" для 28-річного виконавця розвивається найкращим чином.

У минулому сезоні гравець провів усього 28 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас, а вже цього літа вирішив зробити наступний крок у своїй кар’єрі.

Цей сезон Агерд проведе в оренді в складі іспанського Реала Сосьєдад, у якого потім не буде пріоритетного права на повноцінний трансфер футболіста.

Нагадаємо, що напередодні жеребкування основного раунду Ліги Європи УЄФА визначило баскський колектив одним із суперників київського Динамо.