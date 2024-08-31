Іспанія

Німецький фахівець досить впевнено розпочинає в столиці Каталонії.

Каталонська Барселона в рамках 3-го туру іспанської Ла Ліги здобула перемога над Райо Вальєкано (2:1).

Для "синьо-гранатових" це третя перемога поспіль у стартових трьох турах чемпіонату Іспанії. Раніше вони обіграли Валенсію (2:1) та Атлетік (2:1). Таким чином, новий головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік встановив рекорд десятиліття.

Він став першим тренером Барселони за останні десять років, який стартував із трьох перемог поспіль у Ла Лізі. Востаннє таке вдавалося чинному керманичу ПСЖ Луїсу Енріке у 2014 році. А з 1988 року загалом тільки трьом тренерам — Йогану Кройфу, Карлесу Решаку та Тіто Віланові.