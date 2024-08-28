Іспанія

Керманич Барселони прокоментував стан свого підопічного.

Каталонська Барселона напередодні здолала мадридський Райо Вальєкано в гостьовому матчі третього туру іспанської Ла Ліги.

Райо Вальєкано — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці зустрічі "блаугранас" стикнулись із неприємною звісткою — травму отримав 17-річний іспанський опорний півзахисник Марк Берналь, якого вже після завершення матчу бачили на милицях на шляху до клубного автобусу.

Головний тренер Барси Ганс-Дітер Флік наступним чином прокоментував стан гравця на післяматчевій прес-конференції.

"Це перемога позбавлена радощів через травму Марка Берналя. Це виглядає не добре.

Треба почекати кілька днів і подивитися на результати медичних тестів гравця. Усі в роздягальні поділяють біль Марка через цю прикру травму", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти Вальядоліда.