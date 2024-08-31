Іспанія

Гол Анхеля Корреа приніс мадридцям три очки.

У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Атлетік на своєму полі приймав Атлетіко.

Усе йшло до нічиєї, однак у Анхеля Корреа, який вийшов на заміну, були інші плани: він забив із передачі Александера Серлота.

Таким чином, Атлетіко вирвав перемогу у "басків".

Атлетік — Атлетіко 0:1

Гол: Корреа, 90+3

Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Альварес (Беренгер, 71), Берчіче — Еррера, Прадос Діас (Весга, 64) — Вільямс, Сансет (Гомес, 81), Вільямс — Гурусета (Джало, 64)

Атлетіко: Муссо — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Мандава, Ліно (Рікельме, 70) — Галлагер (Де Пауль, 71), Коке (Корреа, 88), Барріос — Грізманн (Сімеоне, 83), Альварес

Попередження: Вільямс, Альварес, Сансет — Коке.