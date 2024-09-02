Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 вересня 2024 року.

Мадридський Реал у рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв севільський Бетіс у "королівському" дербі.

Команди Карло Анчелотті та Мануеля Пеллегріні видали малоцікавий перший тайм протистояння, тоді як після перерви в господарів Сантьяго Бернабеу, у першу чергу, гра пішла належним чином.

Як підсумок — Кіліан Мбаппе нарешті відзначився у футболці мадридців, і одразу ж оформив дубль.

Огляд матчу:

Реал Мадрид — Реал Бетіс 2:0

Голи: Мбаппе, 67, 75 (пен)

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 66) — Вальверде, Чуамені — Гоес (де Соуза, 89), Себальйос (Діас, 65), Вінісіус — Мбаппе (Модрич, 84)

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро — Карвалью (Кардосо, 57), Рока — Родрігес, Форнальс (Хуанмі, 83), Еззалзулі (Лосада, 83) — Руїбаль (Роке, 57)

Попередження: Вінісіус, Карвахаль.