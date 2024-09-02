Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 1 вересня 2024 року.
Реал Мадрид — Реал Бетіс, Getty Images
02 вересня 2024, 08:05
Мадридський Реал у рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі обіграв севільський Бетіс у "королівському" дербі.
Команди Карло Анчелотті та Мануеля Пеллегріні видали малоцікавий перший тайм протистояння, тоді як після перерви в господарів Сантьяго Бернабеу, у першу чергу, гра пішла належним чином.
Як підсумок — Кіліан Мбаппе нарешті відзначився у футболці мадридців, і одразу ж оформив дубль.
Огляд матчу:
Реал Мадрид — Реал Бетіс 2:0
Голи: Мбаппе, 67, 75 (пен)
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 66) — Вальверде, Чуамені — Гоес (де Соуза, 89), Себальйос (Діас, 65), Вінісіус — Мбаппе (Модрич, 84)
Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро — Карвалью (Кардосо, 57), Рока — Родрігес, Форнальс (Хуанмі, 83), Еззалзулі (Лосада, 83) — Руїбаль (Роке, 57)
Попередження: Вінісіус, Карвахаль.