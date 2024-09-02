Іспанія

Українець хоче грати.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес провів термінову зустріч із українським воротарем команди Андрієм Луніним для обговорення його майбутнього. Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

25-річний українець досі не продовжив трудову угоду з "вершковими", незважаючи на кілька спроб керівництва мадридського клубу перепідписати договір з Луніним.

За інформацією джерела, Андрій дав зрозуміти президенту Реала, що має намір допрацювати свій поточний контракт, а потім піти з клубу вільним агентом влітку 2025 року.

Трансфермаркт оцінює українця у 25 млн. євро.

Андрій Лунін минулого сезону відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Лунін разом з Реалом завоював другий Суперкубок УЄФА.