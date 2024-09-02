Українець хоче грати.
Лунін та Перес, getty images
02 вересня 2024, 16:21
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес провів термінову зустріч із українським воротарем команди Андрієм Луніним для обговорення його майбутнього. Про це повідомляє Realmadridexclusivo.
25-річний українець досі не продовжив трудову угоду з "вершковими", незважаючи на кілька спроб керівництва мадридського клубу перепідписати договір з Луніним.
За інформацією джерела, Андрій дав зрозуміти президенту Реала, що має намір допрацювати свій поточний контракт, а потім піти з клубу вільним агентом влітку 2025 року.
Трансфермаркт оцінює українця у 25 млн. євро.
Андрій Лунін минулого сезону відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".
Раніше повідомлялося, що Лунін разом з Реалом завоював другий Суперкубок УЄФА.