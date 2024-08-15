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Для 25-річного українця цей трофей став десятим у складі мадридського клубу.

Мадридський Реал у матчі за Суперкубок УЄФА впевнено обіграв Аталанту (2:0) та став володарем чергового трофею.

Український воротар Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних у тіні Тібо Куртуа, який вийшов у стартовому складі "вершкових".

Проте для 25-річного українця це був другий Суперкубок УЄФА після успіху у 2022 році.

Загалом на рахунку Луніна вже десять трофеїв із мадридським клубом.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе забив дебютний гол за Реал.