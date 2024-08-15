Для 25-річного українця цей трофей став десятим у складі мадридського клубу.
Андрій Лунін, Getty Images
15 серпня 2024, 00:23
Мадридський Реал у матчі за Суперкубок УЄФА впевнено обіграв Аталанту (2:0) та став володарем чергового трофею.
Український воротар Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних у тіні Тібо Куртуа, який вийшов у стартовому складі "вершкових".
Проте для 25-річного українця це був другий Суперкубок УЄФА після успіху у 2022 році.
Загалом на рахунку Луніна вже десять трофеїв із мадридським клубом.
Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе забив дебютний гол за Реал.