Іспанія

Німецький хавбек, у свою чергу, раніше акцентував увагу на фінансовому аспекті.

У літнє трансферне вікно центральний півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган повернувся до Манчестер Сіті на правах повноцінного трансферу.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта розповів про причини неочікуваного відходу німецького хавбека, який був одним із найкращим гравців команди у минулій кампанії.

"Це рішення було прийнято виключно зі спортивних міркувань. Після підписання Дані Ольмо роль Гюндогана була незрозумілою, оскільки вони мали дуже схожу позицію. Ілкай — чудова людина і гравець", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що раніше Ілкай Гюндоган прокоментував ситуацію навколо свого трансферу наступним чином: "Якщо мій відхід допоможе фінансово Барселоні, мені буде не так сумно".