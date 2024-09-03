Іспанія

Президент Барселони висловився про трансферні чутки.

У літнє трансферне вікно у пресі з'являлася інформація про те, що Барселона була готова продати травмованого до кінця цього року центрального захисника Рональда Араухо та його колегу за амплуа Андреаса Крістенсена.

Утім, президент "блаугранас" Жоан Лапорта спростовує ці чутки.

"Ми ніколи не планували продавати Рональда Араухо чи Андреаса Крістенсена у це літнє трансферне вікно", — заявив президент каталонського клубу.

Нагадаємо, раніше Жоан Лапорта назвав причину відходу Ілкая Гюндогана з Барселони до Манчестер Сіті.