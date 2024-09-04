Іспанія

Капітан мадридського Реала Дані Карвахаль відповів на актуальні питання про свою кар'єру та майбутнє.

Дані Карвахаль виграв майже все, що тільки можна було виграти на елітному рівні, але навіть за його стандартами це літо було винятковим.

32-річний правий захисник зіграв ключову роль у виході Реала до фіналу Ліги чемпіонів, а потім, на Вемблі, він відзначився голом на 74-й хвилині. Результативний удар головою вивів мадридців на шлях до 15-го титулу за підсумками матчу проти Боруссії Дортмунд.

Трохи більше ніж через місяць Карвахаль став чемпіоном Європи. Іспанія перемогла Англію з рахунком 2:1 у фіналі ЧЄ на берлінському Олімпіаштадіон. Він створив вражаюче партнерство з Ламіном Ямалом із Барселони на правому фланзі та став героєм у своїй рідній країні після доволі нестандартного фолу проти німця Джамала Мусіали в чвертьфіналі плей-оф, внаслідок якого Дані отримав червону картку.

The Athletic бере ексклюзивне інтерв'ю в Карвахаля, щоб поговорити про все: від перемоги на Євро до адаптації Кіліана Мбаппе в Мадриді, скандальних співів про Гібралтар, через які УЄФА дискваліфікував його товаришів по збірній Родрі та Альваро Морату, а також про те, чи гратиме він у МЛС...

- Як ти оцінюєш команду, яка виграла Євро — і Ламіна Ямала зокрема?

"У нас чудовий колектив, в якому панує хороша атмосфера та взаємоповага, які допомагають нам долати лиха в найскладніші моменти.

"Здається неймовірним у віці Ямала (йому виповнилося 17 років у липні), що він уже в "еліті", в такому клубі, як Барселона, і в національній збірній. Він дуже добре адаптувався в колективі. Він ще дитина (сміється), але він чудова дитина".

- Твій фол проти Мусіали наприкінці чвертьфінального поєдинку між Іспанією та Німеччиною викликав ажіотаж. Розкажи нам про це...

"Це був більше мем, аніж щось інше. Я ніколи не намагався завдати шкоди Джамалу, а намагався зупинити контратаку. Він зробив дуже хороший дотик, обійшов мене, і в кінці я спробував схопити його і схопив за шию, але міг схопити інакше".

- Як ви готувалися до фіналу проти Англії, і як ви бачили їх, як команду?

"Ми провели наш аналіз, ми знаємо їхні найсильніші сторони: Джуд Беллінгем зліва, але зміщається в центр, або Букайо Сака, який грає ширше. Ми намагалися їх стримувати. Але ми грали краще, намагалися запропонувати більше, і врешті-решт гол Мікеля Оярсабаля приніс нам звитягу на Євро.

"Вони (англійці) дуже конкурентоспроможні, у них дуже здатні та талановиті гравці. Вони дісталися фіналу двох останніх Євро — це свідчить про те, що в них дуже хороше покоління висококласних молодих гравців".

- Що ти думаєш щодо скандувань про Гібралтар Морати та Родрі на святкуванні перемоги на Євро в Мадриді та щодо наслідків цього?

Мората та Родрі співали: "Іспанський, Гібралтар іспанський", маючи на увазі британську територію на південному узбережжі Іспанії. УЄФА дискваліфікував їх на один матч після скарги з боку Футбольнаої асоціації Гібралтару, подану з посиланням на "надзвичайно провокаційну та образливу" поведінку.

"Було багато розмов про це, але це не було спробою образити когось чи почати конфлікт. Іспанія завжди змагалася з Англією за Гібралтар, який знаходиться на Піренейському півострові, і це був фінал проти Англії. Якщо хтось відчув себе ображеним, ми приносимо вибачення від колективу — але, все ж таки, вони (англійці) жодного разу не сказали про образу".

- Яким ти бачиш Реал після появи Мбаппе?

"Це була важлива зміна після того, як нас покинули Тоні Кроос, Начо та Хоселу. З приходом Кіліана тренер повинен адаптуватися до всіх наших чудових гравців.

"Із Мальоркою та Лас-Пальмасом (минулого місяця Реал двічі зіграв внічию 1:1) нам не вистачило безперервності в наших діях, але ми досягнемо цього. Днями проти Бетіса (перемога з рахунком 2:0) команда зіграла досить добре і відтепер, після міжнародної паузи, ми зберемо всі шматочки головоломки".

- Чи вбачаєш ти якісь проблеми через наявність такої кількості гравців, які найкраще почувають себе на лівому фланзі?

"Зрозуміло, що ці троє (Мбаппе, Родріго та Вінісіус) почуваються комфортно, граючи зліва, але минулого року в мене було багато місця на фланзі, і це значно покращило мою гру в атаці. Цього року, думаю, проблем не буде. Коли в команди немає м'яча, вона повинна бути структурованою, але коли в неї є м'яч, тренер дає нам більше свободи. Система залежить від тренера, він вирішує".

- Чи змусило тебе завершення кар'єри Кроосом у 34 роки задуматися про майбутнє і чи хотів би ти завершити свою кар'єру в Мадриді?

"У мене контракт до наступного літа. На даний момент я не думаю про це. Я говорю на цю тему зі своєю родиною: я хочу насолоджуватися кожною грою, кожним тренуванням. Із роками ти розумієш, що потрібно цінувати кожен момент і насолоджуватися ним.

"Мої стосунки з клубом дуже прозорі, дуже чіткі. Якщо обидві сторони все узгодять, то я сподіваюся, що залишуся тут ще на багато років".

- Ти був у Мадриді з дитинства. Як ти оцінюєш вплив Флорентіно Переса, як президента?

"Він найкращий президент. Він покращив спортивний комплекс, стадіон, він має фінансові можливості для трансферів, він лідер і абсолютний бос клубу. Дуже важливо, що ніхто не стоїть вище президента, і його робота в Реалі є вражаючою".

- Ти в чудовій формі протягом кількох років після деяких проблем (через травми він пропустив Євро-2016 і Євро-2020). Що стало ключовим у цьому?

(Карвахаль злегка ударив себе по голові на щастя, поширений жест в Іспанії) "Мені подобається тренуватися, я люблю займатися кардіотренуваннями, і я спробував займатися кікбоксингом, тому що мені це подобається більше, ніж біг. Але правда в тому, що я працюю над своєю фізичною формою та травмами вже два роки, і я думаю, що знайшов ключ до свого відпочинку, дієти та розпорядку дня. Мене трохи злить те, що я дізнався про це так пізно, але це так, і я пишаюся тим, що подолав важкі часи з травмами. Коли ти падаєш і піднімаєшся, все стає кращим".

- Чи сподобалися б вам Сполучені Штати, якби ви покинули Мадрид?

"Це можливо. Якщо я прийму рішення залишити Реал, то не гратиму в Європі, тож альтернатив небагато".

- Отже, це можуть бути Сполучені Штати, Катар або Саудівська Аравія?

"Точно, це був би один із цих трьох варіантів".

- Тебе вважають прикладом для гравців академії Реала — "Віа Карвахаль" ("шлях Карвахаля") посилається на те, як молоді гравці йдуть, перш ніж повернутися за умови вигідного зворотного викупу, як це було, коли ти на рік перебрався до леверкузенського Баєра в 2012-му. Що ти про це думаєш?

"Бути дзеркалом для багатьох молодих гравців — величезна гордість. Щоб бути в першій команді Мадрида ти маєш бути на дуже високому рівні, особливо в півзахисті та в атаці — тому вони вдалися до трансферів для своїх молодих гравців із можливістю зворотного викупу. Via Carvajal — це альтернатива, яку я створив, і вона дуже добре спрацювала — це корисно розвивати гравців і бачити, що вони можуть запропонувати на високому рівні".

- Які молоді гравці Реала привернули твою увагу?

"Ніко Пас (приєднався до Комо цього літа) є чудовим гравцем, Маріо Мартін (який перейшов у Вальядолід на правах оренди) також, (захисник) Хакобо Рамон, (центральний захисник) Хоан Мартінес, який отримав травму, Юсі добре проявляє себе зліва в захисті. У них може бути майбутнє".