Іспанія

Це було величне протистояння.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі вважає, що іспанський футболіст заслужив отримати Золотий м'яч. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Після перемоги на Євро я сказав, що хотів би, щоб іспанський футболіст виграв Золотий м'яч. Іспанський футбол заслуговує на це.

Ми заслужили це за всі ці роки. У нас був найкращий період у нашій історії, але ми не вигравали Золотого м'яча, тому що було два звірі — Кріштіану та Мессі. Важко сказати, що ці хлопці не заслужили на Золотий м'яч, тому що вони дійсно були найкращими.

Зараз у нас фантастичні гравці, і ми показуємо найкращий футбол. Іспанія заслуговує на таке визнання", — заявив Родрі.