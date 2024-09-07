Іспанія

Іспанець продовжує лікуватися.

Півзахисник севільського Бетіса Іско переніс операцію після перелому лівої малогомілкової кістки. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

"Іско Аларкон переніс хірургічне втручання після перелому лівої малогомілкової кістки, яке було проведено в Мадриді. Ділянка перелому була очищена і укріплена кістковим трансплантатом, а пластина для остеосинтезу була замінена. Гравцеві знадобиться початковий етап без навантажень, після чого він пройде етап реабілітації", — йдеться в заяві Бетіса на офіційному сайті клуба.

Нагадаємо, 32-річний футболіст зламав ногу в матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24 з Лас-Пальмасом (2:2). Через цю травму він пропустив переможний для збірної Іспанії чемпіонат Європи у Німеччині.

Минулого сезону Іско відіграв за Бетіс 36 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.