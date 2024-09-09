Іспанія

Іспанець полетів за великими грошима.

Іспанський вінгер Родрі Санчес перейшов до катарського Аль-Арабі з іспанського Бетіса. Про це повідомляє офіційний сайт севільського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, "зелено-білі" продали 24-річного гравця катарському клубу за вісім мільйонів євро. Сам футболіст підписав з Аль-Арабі контракт до 30 червня 2027 року.

Родрі Санчес є вихованцем Бетіса. За першу команду загалом відіграв 127 матчів, забив 8 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Іско переніс операцію після перелому ноги.