Іспанія

Юний гравець починав сезон в основі "Барси".

Півзахисник каталонської Барселони Марк Берналь пропустить близько року після розриву хрестоподібної зв'язки. Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

17-річний іспанець отримав важку травму в матчі 3-го туру Ла Ліги з Райо Вальєкано. У вихованця Ла Масії діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна і супутнє йому пошкодження бічного меніска.

Зазначається, що сьогодні Берналь був успішно прооперований. Передбачається, що відновлення футболіста займе близько 12 місяців.

Цього сезону Марк Берналь відіграв за Барселону три матчі (244 хвилини).