Іспанія

Про нову угоду мають оголосити до 15 вересня.

Голкіпер Андрій Лунін і мадридський Реал домовилися про продовження співпраці, передає видання Marca.

Повідомляється, що нову угоду з 25-річним українцем буде розраховано до кінця червня 2028 року. Його нинішній контракт втрачає чинність після завершення сезону-2024/25.

Продовження угоди є жестом довіри до Луніна з боку клубу, а також проявом бажання самого гравця боротися за місце в стартовому складі. Андрій розуміє, що основним воротарем є Тібо Куртуа, поки він в ідеальній формі.

Протягом попередньої кампанії українець узяв участь у 31 матчі Реала в усіх турнірах, пропустивши 32 голи та 12 разів зберігши свої ворота "сухими". Успіхи на полі дозволили Луніну потрапити до списку номінантів на трофей Яшина.