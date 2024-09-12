Іспанія

Віримо?

Спортивний директор Барселони Деку пояснив, чому каталонський клуб не купив влітку вінгера Атлетіка з Більбао Ніко Вільямса. Про це він заявив в інтерв'ю клубному каналу "блаугранас".

"Ми говоримо про рівень гравців. На сьогоднішній день у нас є Рафінья, Ферран Торрес, найближчим часом повернеться Ансу Фаті, який провів дуже хорошу передсезонку, є Ламін, а такі футболісти, як Фермін та Ольмо, теж можуть зіграти на цій позиції.

Якщо когось і підписувати, цей футболіст має бути дуже високого рівня. Придбання Дані дало нам більше опцій.

Не те щоб ми не спілкувалися з гравцями, просто в нас були інші пріоритети, важливіші, ніж підписання ще одного вінгера", — сказав Деку.