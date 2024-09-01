Іспанія

Іспанець залишився в Більбао ще на один сезон.

Вінгер Атлетік Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс підтвердив інтерес до нього з боку Барселони та пояснив, чому він відмовив каталонському клубу. Цитує 22-річного гравця DAZN.

"Завжди приємно, коли великі клуби включають твоє ім'я до списку інтересів, але для мене завжди було зрозуміло, що я хочу перебувати в Більбао. Відчуваю велике бажання зробити щось хороше для Атлетіка.

Переговори з Барселоною — це справа мого агента. Було багато перемовин із різними клубами, в тому числі і з Барселоною, але моє серце належить Атлетіку, і я хочу залишитися тут. Втім ніхто не знає, що станеться в майбутньому", — сказав Вільямс.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік чотири матчі, не відзначившись результативними діями.