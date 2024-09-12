Іспанія

Португалець вірить у молодих зірок "вершкових".

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду висловився про трансфер Кіліана Мбаппе з ПСЖ до Реала та відзначив потенціал Джуда Беллінгема.

"Мбаппе? Реал Мадрид — це не ПСЖ, можу вас в цьому запевнити. Тут зовсім інший тиск, очікування, увага до тебе. Але я думаю, що у нього все вийде. Він дійсно один з найкращих гравців у світі.

У Джуда Беллінгема величезний потенціал, величезний талант. Він росте, як і Камавінга, Родріго, Вінісіус. Джуд перебуває в команді, яка підніме його на саму вершину. Він стане одним з найкращих гравців свого покоління. Впевнений у цьому", — заявив Роналду під час трансляції на своєму YouTube-каналі.

Раніше Кріштіану Роналду прокоментував ситуацію, в якій опинився Манчестер Юнайтед.