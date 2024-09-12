Англія

Роналду висловився про тен Гага.

Екснападник МЮ Кріштіану Роналду прокоментував ситуацію, в якій опинився його колишній клуб.

"Доводити, що я правий чи не правий, це більше не моя проблема. Я кажу те, що маю сказати, і для мене це зроблено.

Коли я повернувся Юнайтед, я був дуже щасливий. Я був одним із найкращих бомбардирів. Я робив неймовірні речі з клубом. У свій перший сезон у 37 років я був третім найкращим бомбардиром ліги. Я забивав на всіх групових етапах (у Лізі чемпіонів). Я забивав у кожній грі. Навіть у чемпіонаті я забив 17 або 18 голів.

Але, як я вже казав вам, в Манчестері потрібно все відновити. Тренер каже, що вони не можуть боротися за перемогу в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. (Як) тренер Манчестер Юнайтед, ви не можете сказати, що не збираєтеся боротися за перемогу в чемпіонаті або Лізі чемпіонів. Треба подумки сказати, послухайте, можливо, у нас немає такого потенціалу, але я не можу цього сказати. Ми спробуємо. Ви повинні спробувати.

Манчестер Юнайтед потрібен час, щоб відновитися, тому що він все ще є одним із найкращих клубів у світі, але їм потрібно змінитися. Вони це розуміють. Це єдиний шлях. Ось чому вони показують, вони знову починають змінюватися.

Власники клубу. Вони інвестують у тренувальний майданчик… Тож я щасливий, тому що (все змінюється), я не щасливий від того, як усе відбувається, але так само іноді ми не можемо контролювати деякі моменти нашого життя.

Якщо Тен Гаг дослухатиметься до ван Ністелроя, можливо, він зможе (зробити Юнайтед кращим). Я думаю, що це може дуже допомогти, тому що він знає клуб, і клуб повинен прислухатися до хлопців. Неможливо відновити клуб без знань. Я багато розумію на футболі, тому що дивлюсь футбол по телевізору щодня.

Люди, які розуміються на футболі, це 99 відсотків колишніх футболістів. (Пеп) Гвардіола, Фергюсон, вони були гравцями раніше, вони були в роздягальні. Вони розуміють. Вони знають, як поводитися з гравцями

Тож я вірю, що Рууд допоможе, тому що він був у клубі. Він знає клуб. Він знає вболівальників. Якщо тренер прислухається до нього, я думаю, вони зможуть трохи покращити клуб", — вважає Роналду.