Іспанський функціонер відзначив вінгера "вершкових".
Тебас, getty images
12 вересня 2024, 17:25
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.
"Вінісіус видатний гравець. Безумовно ввін заслуговує на Золотий м'яч. Якщо йому не вдасться виграти цього року, значить виграє наступного. Він обов'язково отримає його коли-небудь.
Подивимося правді в очі, Карвахалю отримати Золотий м'яч складніше, ніж Вінісіусу. Я вже давно кажу, що він зірка.
Заява Вінісіуса щодо проведення ЧС-2030 в Іспанії? Якщо подивитися уважно, його висловлювання не зовсім узгоджуються з тим, що він сам говорить в інтерв'ю. Коли він говорив, що, можливо, слід перенести чемпіонат світу, він водночас заявляв, що Іспанія не є расистською країною.
Давайте відкинемо все, що не відповідає дійсності, і залишимо те, що відповідає: Іспанія не є расистською країною, і в цьому я згоден із Вінісіусом", — заявив Тебас.