Іспанія

Іспанський функціонер відзначив вінгера "вершкових".

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.

"Вінісіус видатний гравець. Безумовно ввін заслуговує на Золотий м'яч. Якщо йому не вдасться виграти цього року, значить виграє наступного. Він обов'язково отримає його коли-небудь.

Подивимося правді в очі, Карвахалю отримати Золотий м'яч складніше, ніж Вінісіусу. Я вже давно кажу, що він зірка.