Іспанія

Захисник збірної Іспанії прокоментував вислови одноклубника з Реала.

Напередодні бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор учергове порушив питання расизму в Іспанії, цього разу закликавши перенести чемпіонат світу-2030 за межі країни, якщо ситуація в цьому плані не покращиться.

Щодо цих висловлювань одноклубника під час інтерв’ю перед гостьовою грою в рамках першого туру Ліги націй УЄФА проти Сербії попросили висловитись флангового захисника збірної Іспанії та "галактікос" Даніеля Карвахаля.

"Ми проти будь-яких проявів расизму. Я знаю, як страждає Вінісіус. Але з часом він стає все кращим і кращим у боротьбі з цими хуліганами.

Проте я вважаю, що Іспанія не заслуговує на те, щоб її позбавили чемпіонату світу. У нас країна з великим культурним розмаїттям", — заявив іспанський виконавець.

Також Карвахаль відповів і на кілька інших запитань ЗМІ щодо свого поточного стану:

"Золотий м’яч? Тим, хто грає позаду, складніше його отримати, але я вже задоволений тим, що маю визнання в світі.

Я вже кілька разів скаржився на календар, але це все одно ні на що не впливає. Те, що я робив останні кілька місяців, не є передсезонною підготовкою за визначенням.

Капітанська пов’язка збірної? Для мене це багато значить, моє близьке оточення може це підтвердити. Але я не роблю для цього нічого особливого, намагаюсь бути прикладом для молодих гравців".

Збірна Іспанії зіграє проти Сербії на виїзді 5 вересня, а також навідається до Швейцарії 8 вересня.