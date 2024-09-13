Півзахисник Реала може змінити мадридський клуб.
ДАНІ СЕБАЛЬЙОС, GETTY IMAGES
13 вересня 2024, 13:37
Хавбек мадридського Реала Дані Себальос є головною ціллю Атлетіко для підсилення центральної лінії поля, повідомляє видання fichajes.
За інформацією джерела, "матрацники" спробують підписати 28-річного футболіста в січні або влітку 2025 року.
Минулого сезону Себальйос провів 20 матчів у Ла Лізі та зробив 2 гольові паси.
Наразі футболіст травмований. Його появу на полі слід очікувати в кінці жовтня.