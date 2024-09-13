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В юнацької збірної України, яка в листопаді братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-19), завершився тренувальний збір, що проходив у Швейцарії.

В юнацької збірної України, яка в листопаді братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-19), завершився тренувальний збір, що проходив у Швейцарії. Там синьо-жовті провели два спаринги з місцевими однолітками (2:2 й 1:2). Головний тренер команди Дмитро Михайленко поділився думками про збір.

"Збір я оцінюю позитивно. У матчах із сильним суперником ми переглянули всіх футболістів, яких запросили. У цих поєдинках ми побачили свій рівень, виявили недоліки, з'ясували, які позиції перед кваліфікаційним раундом чемпіонату Європи нам потрібно посилити. Але загалом я залишився задоволеним ставленням хлопців до роботи та якістю гри у двох матчах.

Усі футболісти отримали приблизно однакову ігрову практику. Не можу сказати, яка гра мені сподобалася більше, але наша команда мала хороші шанси для взяття воріт, коли був контроль м'яча. Були й проблеми, це стосується стандартних положень біля наших воріт, та й при перехідних моментах, але все це можна виправити. Насамперед ми дивилися на потенціал наших гравців.

На жовтневому зборі ми матимемо невеликі зміни у складі. Якщо після травм відновляться деякі футболісти, то ми викличемо їх до табору збірної. Також є ще кілька кандидатів, на яких я хотів би подивитися. Проте склад, який поїде на кваліфікацію Євро, уже визначено відсотків на 75—80", — сказав Михайленко.

Нагадаємо, ця збірна готується до кваліфікації Євро-2025 (U-19). За результатами жеребкування першого етапу змагань вона опинилася в групі 1 разом із Нідерландами, Словенією та Казахстаном. Мінітурнір проходитиме в Нідерландах, а матчі відбудуться 13-го, 16-го та 19 листопада.