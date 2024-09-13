Іспанія

Окрім англійця, українського воротаря також привітали Вінісіус Жуніор, Лукас Васкес та інші.

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про продовження контракту з голкіпером збірної України Андрієм Луніним до літа 2030 року.

Із підписанням нової угоди 25-річного українця вже привітали його одноклубники і не тільки.

Так, зокрема, свої привітання залишили лідери "вершкових" Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем і Лукас Васкес, а також досвідчений опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко разом із відомим журналістом Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Андрій Лунін поділився емоціями від підписання нового контракту з мадридським Реалом.