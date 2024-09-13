Іспанія

У бразильського вінгера були пропозиції з Саудівської Аравії.

У літнє трансферне вікно вінгер Барселони Рафінья міг змінити клуб, оскільки мав конкретні пропозиції з Саудівської Аравії, проте з самого початку бразилець наполягав на своєму майбутньому на Камп Ноу.

27-річний Рафінья розповів, чому захотів залишитися в каталонському клубі.

"Я переживаю тут найкращий момент. Я все ще можу вдосконалюватися.

Я думаю, що можу дуже допомогти команді. Зараз ми виглядаємо дуже добре. Коли ти виграєш перші чотири ігри, все морально стає легше!

У Барсі потрібно боротися за кожен трофей", — цитує слова Рафіньї журналіст Фабріціо Романо.

У новому сезоні іспанської Ла Ліги Рафінья забив три голи та віддав три асисти в чотирьох проведених матчах.