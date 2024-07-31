Іспанія

Бразилець хоче захищати кольори "блаугранас".

Атакуючий півзахисник каталонської Барселони Рафінья Діас став бажаною трансферною ціллю для клубів Саудівської Аравії цього літа, які напередодні вкотре звернулися до гравця. Про це повідомляє журналіст Фабрціо Романо.

За інформацією джерела, саудити хотіли дізнатися остаточне рішення 27-річного бразильця щодо його майбутнього на Камп Ноу, і воно залишилося незмінним на користь "блаугранас" з боку гравця.

Рафінья знову відповів, що хоче залишитися в Барселоні та працювати під керівництвом Гансі Фліка — це залишається його головним пріоритетом щодо майбутнього на це літо.

Раніше повідомлялося, що керівництво Барселони має намір продати бразильського вінгера. Також з'явилася інформація, що один із саудівських клубів запропонував 65 мільйонів євро за перехід Рафіньї.

Нагадаємо, що Рафінья провів 28 матчів у Ла Лізі минулого сезону і зробив 9 гольових передач