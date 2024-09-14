Завершився перший матч п'ятого туру чемпіонату Іспанії.
Бетіс - Леганес, Getty Images
14 вересня 2024, 00:16
У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Бетіс приймав Леганес на Естадіо Беніто Вільямарін.
Протягом першої половини зустрічі команди не порадували вболівальників результативними ударами. У другому таймі господарі поля двічі скерували м'яч у ворота гостей. Відкрити рахунок у поєдинку вдалося Еззальзулі, тоді як Роке своїм дебютним голом перевагу колективу Пеллегріні подвоїв, установивши на табло підсумковий результат матчу.
Бетіс — Леганес 2:0
Голи: Еззальзулі, 74, Роке, 86
Бетіс: Сілва — Сабалі (Бельєрін, 62), Льоренте, Натан, Перро — Карвалью (С. Альтіміра, 26), Рока, Форнальс (Руїбаль, 87) — Авіла (Ло Чельсо, 61), Діао (Роке, 62), Еззальзулі
Леганес: Соріано — Росьє, Саєнс (Настасич, 46), Гонсалес, Каррера — Нею (Чікко, 66), Брашанац — Крус (А. Альтіміра, 46), Родрігес (Сіссе, 61), Франкеса (Тапіа, 61) — Алле
Попередження: Крус, Росьє