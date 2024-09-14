Іспанія

В каталонському клубі не все добре.

Іспанська Ла Ліга оприлюднила деякі деталі фінансового становища каталонської Барселони. Про це повідомляє Marca.

За інформацією Ла Ліги, каталонський клуб збільшив свій допустимий ліміт на зарплати до 426 млн. євро. Раніше він дорівнював приблизно 204 млн. євро.

Однак, як повідомляє іспанське видання Marca, незважаючи на це, клуб досі не дотримується так званого правила 1/1 (один до одного), і якщо ситуація не вирішиться до 1-го січня 2025 року, новачка команди Дані Ольмо знову вважатимуть незареєстрованим футболістом.