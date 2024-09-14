Іспанія

Але головний конкурент все одно зароблятиме вдвічі більше.

Важлива подія у футбольному житті українського воротаря Андрія Луніна сталась напередодні — гравець збірної України продовжив контракт із мадридським Реалом на тривалий термін.

Відповідно, змінились у кращий бік і умови перебування голкіпера в розташуванні "галактікос".

Відтепер Лунін зароблятиме 4,5 млн євро на рік, замість 2,5 млн євро на рік, відповідно до попередньої угоди.

Утім, навіть це збільшення зарплати не дозволило подолати "прірву", яка відділяє українця від головного конкурента в боротьбі за місце в стартовому складі — бельгійця Тібо Куртуа.

Більш досвідчений голкіпер отримує майже 9 млн євро на рік і поступається за цим показником у складі Реала лише Вінісіусу Жуніору, Кіліану Мбаппе та Джуду Беллінгему.

За свою кар’єру у таборі "вершкових" український голкіпер виграв 10 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, два Суперкубки УЄФА, дві Ла Ліги, один Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії.