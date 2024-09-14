Іспанія

Гол Айосе Переса приніс до активу "жовтої субмарини" непрості три очки.

У рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал вирушив у гості до Мальорки, де не без нервів зумів здобути перемогу з рахунком 2:1.

Господарі поля змогли повернути паритет на табло у другому таймі завдяки автоголу Рауля Альбіоля, але пряме вилучення Тоні Лато змусило гравців Мальорки до останніх хвилин намагатися відстояти нічийний результат.

Не вдалося. На п'ятій компенсованій хвилині Вільярреал все ж реалізував чисельну перевагу, а героєм епізоду став Айосе Перес.

Мальорка — Вільярреал 1:2

Голи: Альбіоль (аг), 57 Кошта, 27 - Перес, 90+5,

Мальорка: Грейф — Санчес (Копете, 81), Вальєнт, Раїльйо, Лато — Морланес (Мохіка, 72), Кошта — Асано (Дардер Молл, 63), Родрігес (Наварро Муньйос, 62), Доменек (Фернандес, 46) — Мурікі

Вільярреал: Конде — Феменія, Альбіоль, Кошта, Кардона (Бернат Веласко, 86) — Ахомаш (Піно, 64), Комесанья (Терратс, 85), Парехо (Пепе, 74), Баена — Баррі, Перес

Попередження: Кошта, Вальєнт, Фернандес — Кардона, Баррі, Комесанья

Вилучення: Лато, 69