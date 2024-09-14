Гола Хесуса Наваса вистачило для перемоги господарів.
Севілья - Хетафе, Getty Images
14 вересня 2024, 21:49
У рамках п'ятого туру чемпіонату Іспанії Севілья на своєму полі приймала Хетафе.
На 23-й хвилині ветеран Хесус Навас відзначився голом і його виявилося достатньо, щоб набрати три очки.
Севілья - Хетафе 1:0
Гол: Навас, 23
Севілья: Нюланд — Кармона, Куассі, Тейшейра (Салас, 80), Педроса — Фернандес (Агуме, 77), Гудель, Соу (Монтьєль, 90) — Навас (Санчес, 68), Ромеро (Барко, 90), Еджуке (Лукебакіо, 67)
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Беррокаль (Джо Патрік Фінн, 90), Ріко (Сантьяго, 84) — Перес (Федеріко, 72), Мілья, Арамбаррі (Аленья, 71), Сола (Рівера, 72) — Уче (Ріско, 84), Їлдирим
Попередження: Ромеро, Ромеро, Санчес — Їлдирим, Джене, Сантьяго
Вилучення: Санчес, 87.