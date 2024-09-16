Іспанія

Лідер "матрацників" відзначив гру новачка команди.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак прокоментував перемогу своєї команди над Валенсією (3:0) в рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 31-річного словенця Marca.

"Матч з Валенсією був важливим, дуже цінні три очки, потрібно продовжувати в тому ж дусі. "Сухі" ворота — це хороший знак. В останні сезони нам це давалося важко, а тепер ми повинні продовжувати в тому ж дусі, йти від матчу до матчу і дивитися куди це нас приведе.

Галлагер провів чудовий матч. Він надає грі інтенсивності, і це подобається нашим вболівальникам. Для нас це дуже корисно, і він нам дуже допоможе у майбутньому.

Відчуття після перемоги завжди хороші, але важливо те, що на нас чекає попереду. Ми перемогли Валенсію, тепер потрібно забути це і перемагати в четвер, потім у неділю, і так до самого кінця", — сказав Облак.