Іспанія

Маємо те що маємо.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про старт своєї команди в іспанській Ла Лізі. Цитує досвідченого італійця AS.

"У Ла Лізі ми могли мати більше очок, це правда. Проте ми біля вершини таблиці, і це те, що ми й очікували.

Минулого року ми виграли чемпіонат, а зараз прогресуємо. Не забувайте, що багато наших футболістів повернулися до тренувань тільки дев'ятого серпня. І з того моменту ми пропустили з гри лише один гол.

Ігрова форма Барселони? Ми поважаємо суперників, справи яких складаються добре.

Те, що відбувалося з Вінісіусом за останні роки... це щось нестерпне. Не знаю, як він із цим справляється. Я б так не зміг. Те, що відбувається з Віні — неприпустимо! Думаю, що його провокують, тому що бачать, наскільки він небезпечний. Припиніть звертати увагу на Вінісіуса і зверніть вже увагу на те, що відбувається на трибунах", — заявив Анчелотті.