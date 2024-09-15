Іспанець може залишитись в Мадриді.
КАРВАХАЛЬ ТА МЕНДІ, GETTY IMAGES
15 вересня 2024, 16:25
Реал хоче продовжити контракт із Даніелем Карвахалем, повідомляє Marca
За даними джерела, керівництво мадридського клубу вже повідомило Карвахалю про намір продовжити з ним угоду – у клубі вважають іспанця одним із найкращих правих захисників світу.
Незабаром агент Карвахаля проведе зустріч із гендиректором Хосе Анхелем Санчесом.
Зазначається, що подальші продовження контракту з 32-річним захисником відбуватимуться щосезону відповідно до політики Реала щодо вікових гравців.
Минулого сезону Дані Карвахаль відіграв за Реал 41 матч, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.