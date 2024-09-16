Господарі набрали три очки і піднялися на сьоме місце в лізі.
Райо Вальєкано - Осасуна, Getty Images
16 вересня 2024, 23:59
У рамках п'ятого туру чемпіонату Іспанії Райо Вальєкано приймав Осасуну.
Господарі розібралися з гостями, відправивши в їхні ворота три голи, на що суперник зміг відповісти лише одним голом.
Таким чином, Райо Вальєкано піднявся на сьоме місце в лізі.
Райо Вальєкано — Осасуна 3:1
Голи: Мумін, 50, Гарсія, 27, Раціу, 67 Лопес, 90+5
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Ембарба (Де Фрутос, 56), Гумбау (Лопес, 64), Валентін, Гарсія — Трехо (Паласон, 56), Камельйо (Гвардіола, 86)
Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Пенья, 76), Торро, Орос (Ібаньєс, 66) — Гарсія (Будімір, 66), Рауль, Сарагоса
Попередження: Камельйо, Мумін — Сарагоса.