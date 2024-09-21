Завершився перший матч шостого туру чемпіонату Іспанії.
Алавес - Севілья, Getty Images
21 вересня 2024, 00:44
У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Алавес приймав Севілью на стадіоні Мендісорроса.
Господарі поля вийшли вперед завдяки голу Вісенте в першому таймі. У другій половині зустрічі Мартін подвоїв перевагу Алавеса. Лукебакіо ближче до завершення поєдинку скоротив відставання Севільї, але врятуватися від поразки гості не зуміли.
Алавес — Севілья 2:1
Голи: Вісенте, 17, Мартін, 60 — Лукебакіо, 83
Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Седлар, Санчес — Вісенте, Гевара (Бланко, 71), Жордан (Моуріньйо, 89), Стоічков (Гуріді, 71) — Мартін (Реббаш, 76), Мартінес (К. Гарсія, 76)
Севілья: Нюланд — Кармона, Ньянзу (Баде, 70), Салас, Педроса (Барко, 66) — Соу (Гудель, 70), Агуме (Еджуке, 66), Ньїгес — Лукебакіо, Ромеро (Іхеаначо, 14), П. Фернандес
Попередження: Гуріді — Ньїгес, Педроса, Баде, Салас