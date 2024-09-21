Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та каталонським Еспаньйолом.

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться матч шостого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал на стадіоні Сантяьго Бернабеу прийматиме каталонський Еспаньйол.

Команда Карло Анчелотті в статусі чинного чемпіона країни, переможця Ліги чемпіонів УЄФА та володаря Суперкубка УЄФА продовжить сезон матчем на власному полі проти колективу, який нарешті зміг започаткувати хоча б невеличку переможну серію минулого вікенду.

РЕАЛ МАДРИД — ЕСПАНЬЙОЛ

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 22.00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА МОНТЕРО — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Посеред тижня команді Карло Анчелотті довелось постраждати в грі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького Штутгарта на власному полі (3:1). "Шваби" тільки-но повернулись до найбільш престижного клубного змагання Старого Світу, проте вже зуміли створити чимало проблем його найбільш титулованому тріумфатору. І це при тому, що вже й Джуд Беллінгем устиг повернутись до лав "галактікос" після травми.

Як би там не було, а Реал продовжує залишатись непереможним у новому сезоні, однак саме в чемпіонаті, поки що, "вершкові" зустрічають найбільший спротив у контексті результатів. Щоправда, для цього команду Анчелотті варто виманити за межі рідної арени, і бажано одразу на якісь острови, як це зробили Мальорка та Лас-Пальмас (двічі по 1:1), бо всім іншим за очки зачепитись так і не вдалось.

Навіть баскському Реалу Сосьєдад у минулому турі на Аноеті (0:2), хоча там були два пенальті, після яких іспанська преса знову пошуміла в соціальних мережах. Однак недовго — успіх у Лізі чемпіонів збив сумнівний осад на інформаційному полі.

Утім, далі в команди Анчелотті графік тільки ускладнюється. Уже за тиждень буде гостьове дербі проти Атлетіко, а там і Ліга чемпіонів із матчем проти Лілля на виїзді повернеться, після чого доведеться приймати Вільярреал на власному полі. Як бачимо, саме на внутрішній арені варто посилити зосередженість мадридцям, і це ще ми не згадуємо матч проти Алавеса посеред наступного тижні, який також може подарувати кілька несподіванок.

Однак зараз уся увага на Еспаньйол, проти якого Реал не грав у минулому сезону, бо "папуги" перебували в Сегунді, однак вони повернулись і не з порожніми руками. Старт сезону для футболістів Маноло Гонсалеса був важким, бо навіть Вальядоліду вдалось їх обіграти (1:0), однак уже до третього туру Еспаньйол почав призвичаюватись до нових обставин, і зумів стримати Атлетіко на Метрополітано (0:0), що вже є непоганим здобутком.

А от далі були вже перемоги над Райо Вальєкано (2:1) та тим-таки Алавесом (3:2), тож можна вважати, що в протистояннях проти столичних колективів каталонці йдуть доволі непогано в новому сезоні. Проте Реал — це вже зовсім інший рівень, тож колективу Гонсалеса з його суттєво оновленим упродовж літа нападом такий суперник може виявитись не по зубах.

Утім, тактика "папуг" буде очевидною — спроба забити швидкий м’яч, а далі намагатись якось відбиватись. Так грає більшість середняків Прімери на Сантьяго Бернабеу, і Еспаньйол виключенням не стане.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені — Родріго, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе.

Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Крал, Агуадо, Каррерас — Пуадо, Веліс.

Не зіграють: Камавінга, Алаба, Себальйос, Діас — Еспосіто, Калеро.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 198 матчів, із яких Реал виграв 117, а Еспаньйол — 45, нічию зафіксовано 36 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "бланкос" — 420:223.